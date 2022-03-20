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    Події в Україні

    Окупанти з «Градів» обстріляли село на Дніпропетровщині

    Окупанти з «Градів» обстріляли село на Дніпропетровщині
    фото з відкритих джерел

    Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з боку Херсонщини

    Село Велика Костромка неподалік Зеленодольська поблизу кордону з Херсонською областю росіяни обстріляли з «Градів». Раніше окупанти вже обстрілювали іншу прикордонну місцевість – село Мар'янське.

    Як повідомляє Зелендольська міська територіальна громада, окупанти пошкодили будинки, але жертв немає. На даний час задіяні усі оперативні служби, наслідки обстрілу ліквідовують.

    Зазначається також, що другу добу у соцмережах помічають активність ботів і провокаторів.

    «Ними теж займаються. Закликаємо не публікувати місця влучання снарядів і тим паче світлини із прив’язкою до території. За це правоохоронці будуть затримувати», – йдеться у повідомлені.

    Напередодні рашисти обстріляли з «Градів» село під Києвом.

    Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Дніпропетровщина село окупація #stoprussia
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    Окупанти з «Градів» обстріляли село на Дніпропетровщині