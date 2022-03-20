Окупанти з «Градів» обстріляли село на Дніпропетровщині
Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з боку Херсонщини
Село Велика Костромка неподалік Зеленодольська поблизу кордону з Херсонською областю росіяни обстріляли з «Градів». Раніше окупанти вже обстрілювали іншу прикордонну місцевість – село Мар'янське.
Як повідомляє Зелендольська міська територіальна громада, окупанти пошкодили будинки, але жертв немає. На даний час задіяні усі оперативні служби, наслідки обстрілу ліквідовують.
Зазначається також, що другу добу у соцмережах помічають активність ботів і провокаторів.
«Ними теж займаються. Закликаємо не публікувати місця влучання снарядів і тим паче світлини із прив’язкою до території. За це правоохоронці будуть затримувати», – йдеться у повідомлені.
Напередодні рашисти обстріляли з «Градів» село під Києвом.
Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки.