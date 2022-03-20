Окупанти з «Градів» обстріляли село на Дніпропетровщині

Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з боку Херсонщини

Село Велика Костромка неподалік Зеленодольська поблизу кордону з Херсонською областю росіяни обстріляли з «Градів». Раніше окупанти вже обстрілювали іншу прикордонну місцевість – село Мар'янське.

Як повідомляє Зелендольська міська територіальна громада, окупанти пошкодили будинки, але жертв немає. На даний час задіяні усі оперативні служби, наслідки обстрілу ліквідовують.

Зазначається також, що другу добу у соцмережах помічають активність ботів і провокаторів.

«Ними теж займаються. Закликаємо не публікувати місця влучання снарядів і тим паче світлини із прив’язкою до території. За це правоохоронці будуть затримувати», – йдеться у повідомлені.

Напередодні рашисти обстріляли з «Градів» село під Києвом.

Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки.