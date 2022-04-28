Військовий експерт оцінив нинішню боєздатність армії РФ

Навіть після мобілізації та відновлення втрат потенціал російської армії, яка воює проти України, буде гірший, ніж на початку війни

Зі 115 бойових груп, що знаходились на території України, 16 було знищено

Росія зазнала великих втрат під час російсько-української війни. Про це експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому».

За його словами, 16 із 115 бойових груп, які увійшли на територію України, були повністю знищені, 34 – знищені частково і зараз перебувають на відновленні.

«Тобто ми задали шкоди більш ніж 25% російського бойового потенціалу, який знаходився на нашій території», – пояснив Згурець.

Україна уже знищила близько 25 тис. окупантів, а усього на початку війни окупаційний контингент складався із більш ніж 90 тис. Крім того, експерт нагадав про так звані санітарні втрати – поранених та покалічених, які, на його думку, утричі більші за кількість знищених.

Щодо знищених ЗСУ рашистської техніки, то українці ліквідували уже близько 800 танків. Усього ж штатна структура російської армії передбачала 3300 одиниць цієї військової техніки, тож і тут втрати склали близько чверті.

Із 1300 літаків, які мала російська армія на 2021 рік, на війні в Україні вона втратила уже майже 200.

Росія намагається компенсувати ці втрати, але, зазначив експерт з питань оборони, «війська, які набирають замість цих втрачених бойових підрозділів, ще треба готувати». За його словами, на набір мобілізованих та їхню підготовку у росіян піде більше трьох місяців. «Це означає, що зараз батальйонно-тактичні групи, які формуються та підтягуються, не мають колишнього потенціалу», – зазначив Сергій Згурець.

Росія може провести певну мобілізацію, але все одно, упевнений експерт, рівень цих підрозділів буде нижчим, ніж той, який рашисти мали на початку війни.

Нагадаємо, тільки за останню добу війни українські військові ліквідували близько 400 рашистів, більше 30 танків, 10 артилерійських систем і 2 літаки.