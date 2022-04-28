  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу військові ліквідували близько 400 рашистів: свіжі дані Міноборони

    За добу окупанти втратили 31 танк - За добу військові ліквідували близько 400 рашистів: свіжі дані Міноборони
    За добу окупанти втратили 31 танк
    фото: Defense Express

    Росія вже втратила близько 23 тис. своїх військових

    У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що у повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 22 800 своїх військових. За добу українські військові ліквідували близько 400 рашистів.

    У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:

    • Танків ‒ 970 (+31) од,
    • Бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
    • Артилерійських систем – 431 (+10) од,
    • РСЗВ - 151 (+2) од,
    • Засоби ППО - 72 (+1) од,
    • Літаків – 187 (+2) од,
    • Гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • Автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
    • Кораблі /катери - 8 (+0) од,
    • Цистерн з ПММ - 76 (+0),
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).
    • Спеціальна техніка - 31 (+0).
    • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

    фото: Генштаб ЗСУ

    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються.

    Наголошуємо, що сьогодні триває евакуація з Луганщини: автобуси чекають людей у п'яти містах.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу військові ліквідували близько 400 рашистів: свіжі дані Міноборони