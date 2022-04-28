За добу військові ліквідували близько 400 рашистів: свіжі дані Міноборони

Росія вже втратила близько 23 тис. своїх військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що у повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 22 800 своїх військових. За добу українські військові ліквідували близько 400 рашистів.

У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:

Танків ‒ 970 (+31) од,

Бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,

Артилерійських систем – 431 (+10) од,

РСЗВ - 151 (+2) од,

Засоби ППО - 72 (+1) од,

Літаків – 187 (+2) од,

Гелікоптерів – 155 (+0) од,

Автомобільної техніки - 1688 (+22) од,

Кораблі /катери - 8 (+0) од,

Цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).

Спеціальна техніка - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

фото: Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються.

Наголошуємо, що сьогодні триває евакуація з Луганщини: автобуси чекають людей у п'яти містах.

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