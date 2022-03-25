Втратили вісім танків без бою. Полонений окупант розповів про «успіхи» армії РФ в Україні

Російські загарбники несуть втрати, навіть не вступаючи до бою

У мережі з'явилося відео, на якому полонений російський окупант розповідає про втрати своєї роти.

«Ми три дні їхали Україною. Проїхали 120 кілометрів. За цей час, не вступаючи в бій, ми втратили 8 одиниць роти (танків – ред.)», – зазначив загарбник.

Нагадаємо, Forbes з посиланням на дані аналітиків відкритої розвідки, які перевіряють фотографії та відео в соціальних мережах, повідомляє, що українські солдати змогли захопити 117 ворожих танків.

Тобто за час війни в української армії стало на 43 танки більше, ніж на її початку. Росія за час війни втратила 530 танків.