Росіяни втратили в Україні шокуючу кількість гелікоптерів: дані Міноборони

Росіяни втратили в Україні 137 гелікоптерів: це майже у сім разів більше, ніж у Першу чеченську

За 45 днів війни проти України, російські війська втратили суттєві запаси військової техніки, яку безжально знищують наші Збройні Сили Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що за час повномасштабної війни ворожа армія втратила щонайменше 137 гелікоптерів.

Попри тривале озброєння Росії та отримання модернізованих партій гелікоптерів, таких як Ми-28НМ, ворожі війська все ж зазнають чималих втрат в авіації. Так, станом на 11 квітня окупанти втратили удвічі більше гелікоптерів, ніж під час попередніх загарбницьких воєнних наступів.

Міноборони України наводить статистику для порівняння. Так, за їхніми даними:

в Першу чеченську війну Росія втратила 21 гелікоптер;

у Другу чеченську війну – 36 гелікоптерів;

під час Грузинської війни – 3 гелікоптери;

у ході війни у Сирії – 23 гелікоптери.

Загалом у чотирьох війнах рашисти втратили 83 гелікоптери. Водночас в Україні вже аж 137.

Нагадаємо, станом на ранок 11 квітня ЗСУ ліквідували 19 300 окупантів та 725 танків ворога.