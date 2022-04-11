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    Події в Україні

    Росіяни втратили в Україні шокуючу кількість гелікоптерів: дані Міноборони

    Росіяни втратили в Україні шокуючу кількість гелікоптерів: дані Міноборони
    фото з відкритих джерел

    Росіяни втратили в Україні 137 гелікоптерів: це майже у сім разів більше, ніж у Першу чеченську

    За 45 днів війни проти України, російські війська втратили суттєві запаси військової техніки, яку безжально знищують наші Збройні Сили Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що за час повномасштабної війни ворожа армія втратила щонайменше 137 гелікоптерів.

    Попри тривале озброєння Росії та отримання модернізованих партій гелікоптерів, таких як Ми-28НМ, ворожі війська все ж зазнають чималих втрат в авіації. Так, станом на 11 квітня окупанти втратили удвічі більше гелікоптерів, ніж під час попередніх загарбницьких воєнних наступів.

    Міноборони України наводить статистику для порівняння. Так, за їхніми даними:

    • в Першу чеченську війну Росія втратила 21 гелікоптер;
    • у Другу чеченську війну – 36 гелікоптерів;
    • під час Грузинської війни – 3 гелікоптери;
    • у ході війни у Сирії – 23 гелікоптери.

    Загалом у чотирьох війнах рашисти втратили 83 гелікоптери. Водночас в Україні вже аж 137.

    Нагадаємо, станом на ранок 11 квітня ЗСУ ліквідували 19 300 окупантів та 725 танків ворога.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни втратили в Україні шокуючу кількість гелікоптерів: дані Міноборони