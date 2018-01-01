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    Події в Україні

    Влада Дніпра надаватиме двірникам службове житло

    На сьогодні зарплата двірника у Дніпрі становить 5 тисяч гривень
    У міській раді Дніпра вирішили надавати двірникам службове житло поблизу місця роботи. Про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає Укрінформ. «При оформленні на роботу двірником ми можемо надавати й житло за необхідності. Наприклад, кімнату в гуртожитку поблизу місця роботи», -
    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка

    На сьогодні зарплата двірника у Дніпрі становить 5 тисяч гривень

    У міській раді Дніпра вирішили надавати двірникам службове житло поблизу місця роботи.

    Про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає Укрінформ.

    «При оформленні на роботу двірником ми можемо надавати й житло за необхідності. Наприклад, кімнату в гуртожитку поблизу місця роботи», - зазначив Лисенко.

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    Крім того, за його словами, на майбутнє розглядається варіант створення за згодою мешканців двірницьких прямо в житлових будинках.

    Раніше повідомлялося, що канадська компанія Refraction Asset Management вклала близько €11 млн у будівництво сонячної електростанції в місті Нікополі Дніпропетровської області.

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