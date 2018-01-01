Влада Дніпра надаватиме двірникам службове житло

На сьогодні зарплата двірника у Дніпрі становить 5 тисяч гривень

У міській раді Дніпра вирішили надавати двірникам службове житло поблизу місця роботи. Про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає Укрінформ. «При оформленні на роботу двірником ми можемо надавати й житло за необхідності. Наприклад, кімнату в гуртожитку поблизу місця роботи», -



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На сьогодні зарплата двірника у Дніпрі становить 5 тисяч гривень

У міській раді Дніпра вирішили надавати двірникам службове житло поблизу місця роботи.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає Укрінформ.

«При оформленні на роботу двірником ми можемо надавати й житло за необхідності. Наприклад, кімнату в гуртожитку поблизу місця роботи», - зазначив Лисенко.

Крім того, за його словами, на майбутнє розглядається варіант створення за згодою мешканців двірницьких прямо в житлових будинках.

Раніше повідомлялося, що канадська компанія Refraction Asset Management вклала близько €11 млн у будівництво сонячної електростанції в місті Нікополі Дніпропетровської області.