Влада Запоріжжя тимчасово закрила місто на виїзд: що сталося

Евакуаційні коридори у напрямку до Запоріжжя працюватимуть

Виїзд із Запоріжжя тимчасово буде недоступним через напружену безпекову ситуацію

Влада Запоріжжя тимчасово обмежила виїзд з міста у зв'язку з напруженою безпековою ситуацією. Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

В'їхати у місто дозволено. Евакуаційні коридори у напрямку до Запоріжжя працюватимуть.

«У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру», – повідомили в ОВА.

Зазначається, що зараз головне завдання – це перемістити велику кількість машин до Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб.

Нагадаємо, на Запоріжжі 6 травня ворог вів активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Малинівка та Червоне.

Також повідомлялося, що окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя.