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    Події в Україні

    Влада Запоріжжя тимчасово закрила місто на виїзд: що сталося

    Евакуаційні коридори у напрямку до Запоріжжя працюватимуть - Влада Запоріжжя тимчасово закрила місто на виїзд: що сталося
    Евакуаційні коридори у напрямку до Запоріжжя працюватимуть
    фото з відкритих джерел

    Виїзд із Запоріжжя тимчасово буде недоступним через напружену безпекову ситуацію

    Влада Запоріжжя тимчасово обмежила виїзд з міста у зв'язку з напруженою безпековою ситуацією. Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

    В'їхати у місто дозволено. Евакуаційні коридори у напрямку до Запоріжжя працюватимуть.

    «У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру», – повідомили в ОВА.

    Зазначається, що зараз головне завдання – це перемістити велику кількість машин до Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб.

    Нагадаємо, на Запоріжжі 6 травня ворог вів активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Малинівка та Червоне.

    Також повідомлялося, що окупанти почали «розкуркулювати» жителів Запоріжжя.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна місто окупація #stoprussia
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    Влада Запоріжжя тимчасово закрила місто на виїзд: що сталося