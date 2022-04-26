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    Події в Україні

    Ракетний удар по Запоріжжю. Влада повідомила деталі

    Ракетний удар по Запоріжжю. Влада повідомила деталі
    фото з відкритих джерел

    Відомо щодо одного загиблого та одного пораненого

    Російські загарбники зранку 26 квітня ракетами обстріляли Запоріжжя. Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

    Також стало відомо, що третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.

    За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

    Триває 62-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Бої тривають на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках.

    Протягом минулої доби російські терористи 17 разів обстріляли мирне населення Луганської області. Тривають бої в Попасній та Рубіжному.

    Російські окупаційні війська повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести там «призовну кампанію».

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Запоріжжю. Влада повідомила деталі