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    Події в Україні

    Уночі в Запоріжжі лунали вибухи: стали відомі подробиці

    Російські окупанти вночі випустили ракети по Запоріжжю - Уночі в Запоріжжі лунали вибухи: стали відомі подробиці
    Російські окупанти вночі випустили ракети по Запоріжжю
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Системи ППО збили ворожі ракети над Запоріжжям

    У вівторок, 3 травня, близько 23:40 мешканці Запоріжжя чули звуки, схожі на вибухи.

    Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, спрацювали системи української протиповітряної оборони.

    «Безпеці мешканців міста нічого наразі не загрожує», - зазначив речник ЗОВА, полковник Іван Арєф’єв.

    Нагадаємо, ввечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.

    Відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Через це затримується рух потягів.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Уночі в Запоріжжі лунали вибухи: стали відомі подробиці