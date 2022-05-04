Уночі в Запоріжжі лунали вибухи: стали відомі подробиці
Системи ППО збили ворожі ракети над Запоріжжям
У вівторок, 3 травня, близько 23:40 мешканці Запоріжжя чули звуки, схожі на вибухи.
Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, спрацювали системи української протиповітряної оборони.
«Безпеці мешканців міста нічого наразі не загрожує», - зазначив речник ЗОВА, полковник Іван Арєф’єв.
Нагадаємо, ввечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.
Відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Через це затримується рух потягів.