Ракетний удар по Запоріжжю: стала відома кількість поранених

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

Внаслідок ракетного удару, який 21 квітня представники збройних сил РФ завдали по Запоріжжю, поранено вісім громадян. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох вагонах евакуаційного поїзда Запоріжжя–Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, окупанти сьогодні обстріляли Запоріжжя. Запорізька обласна військова адміністрація не повідомляла про постраждалих.

Згодом стало відомо, що вибухова хвиля та уламки вибили вікна в чотирьох вагонах поїзда сполученням Запоріжжя–Львів.

Місяць тому окупанти обстріляли евакуаційний потяг під Києвом.

У трьох вагонах через постріли були вибиті вікна.



