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Влада запровадила особливий режим в'їзду на деокуповану територію Донеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада запровадила особливий режим в'їзду на деокуповану територію Донеччини
фото ілюстративне

Для в'їзду на деокуповану частину Донеччини тепер потрібен дозвіл

Відтепер на Донеччині заборонений несанкціонований в’їзд на територію деокупованих територіальних громад області. Заборона діятиме до завершення проведення у цих населених пунктах стабілізаційних заходів. Про це повідомляє місцева ОВА.

«Згідно з розпорядженням, з 16 вересня 2022 року запроваджуються заходи особливого режиму в’їзду і виїзду, руху транспортних засобів на деокуповані території шляхом заборони несанкціонованого (без відповідного дозволу) в’їзду громадян, іноземців та осіб без громадянства, переміщення транспортних засобів на територію деокупованих територіальних громад Донецької області до завершення проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Нацгвардійці повідомили про звільнення селища Діброва на Донеччині.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо українські військові матимуть змогу звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу. 

До слова, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ворог звільнення Донеччина війна

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