Нацгвардійці повідомили про звільнення селища Діброва на Донеччині (відео)

Діброва розташована поруч із Лиманом, за який тривають бої

Селище Діброва на Донеччині звільнено від окупантів. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він також оприлюднив відео, на якому бійці Національної гвардії піднімають у синьо-жовтий прапор.

Діброва розташована поруч із Лиманом, за який тривають бої.

Прапор над Дібровою фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

Офіційного повідомлення про перехід Діброви під контроль Сил оборони наразі немає.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо українські військові матимуть змогу звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу.