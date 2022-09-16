Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арестович розповів, що може прискорити звільнення всього Донбасу

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович розповів, що може прискорити звільнення всього Донбасу
ЗСУ зможуть деокупувати Лиман та зберегти достатній наступальний потенціал
фото ілюстративне

Українські військові матимуть змогу вийти на північні кордони так званої «ЛНР»

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо українські військові матимуть змогу звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу. Відповідну заяву він зробив в ефірі «Фейгін Live».

Він зазначив, що українські військові поки не можуть звільнити Лиман та забезпечити собі правобережний плацдарм за річкою Оскіл.

«Там дуже складний лісовий вузол у бік Борової: ліси, залізниці, купа бетону. Обороняються там лише три БТГ, але вони від першого шоку оговталися вже», – сказав він.

Арестович зазначив, що якщо ЗСУ зможуть деокупувати Лиман та зберегти достатній наступальний потенціал, щоб рушити на лінію під Сватово, влаштувати «велику битву» і вийти на Кремінну, тоді обрушиться вся оборона росіян у Луганській області.

Тоді, за його словами, українські військові матимуть змогу вийти на північні кордони так званої «ЛНР».

«А якщо ми беремо «ЛНР», то ми з тилу заходимо до Донецька, «народні республіки» відрізаємо від Російської Федерації і все, Донбас звільнено. Вони бояться цього як вогню», – сказав радник ОП.

Також за словами Арестовича, є ще один варіант розвитку подій.

«Наші тиснуть від Сіверська, за повідомленнями російської сторони, якщо ми продавимо там, то виникає ще одна можливість. Ми їх умовно підрізаємо з півдня, беремо Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ і тоді ми заходимо знизу в тил за їхню лінію Сватово - Кремінна, тоді ми б'ємо нагору і праворуч у бік Щастя, і знову руйнується їхня оборона, тому що ми за спиною. Це ще одна опція, вона їх теж вкрай непокоїть», – додав він.

Нагадаємо, триває 205-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Олексій Арестович радник Лиман звільнення Донбас військові

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що Росія «достатньо стримано відповідає» Україні
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
Вчора, 20:15
Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола
ЗСУ повністю вибили окупантів з Куп’янська (відео)
Вчора, 18:33
Російські заграбники поповнюють запаси боєкомплекту Сил оборони
На Харківському напрямку ЗСУ захопили ворожий склад боєприпасів
Вчора, 20:08

Події в Україні

Арестович розповів, що може прискорити звільнення всього Донбасу
Арестович розповів, що може прискорити звільнення всього Донбасу
Судді Львову обмежили доступ до держтаємниці
Судді Львову обмежили доступ до держтаємниці
Окупанти на Харкіщині катували та тримали у полоні іноземних студентів, – президент
Окупанти на Харкіщині катували та тримали у полоні іноземних студентів, – президент
Рашисти обстріляли громади на Сумщині з мінометів і артилерії
Рашисти обстріляли громади на Сумщині з мінометів і артилерії
ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі
ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі
Зеленський назвав головну умову для відновлення експорту аміаку з Росії
Зеленський назвав головну умову для відновлення експорту аміаку з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
96K
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
95K
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ
87K
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
70K
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару
63K
Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ

Новини

П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Вчора, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Вчора, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
15 вересня, 07:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту