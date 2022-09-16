Арестович розповів, що може прискорити звільнення всього Донбасу

Українські військові матимуть змогу вийти на північні кордони так званої «ЛНР»

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо українські військові матимуть змогу звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу. Відповідну заяву він зробив в ефірі «Фейгін Live».

Він зазначив, що українські військові поки не можуть звільнити Лиман та забезпечити собі правобережний плацдарм за річкою Оскіл.

«Там дуже складний лісовий вузол у бік Борової: ліси, залізниці, купа бетону. Обороняються там лише три БТГ, але вони від першого шоку оговталися вже», – сказав він.

Арестович зазначив, що якщо ЗСУ зможуть деокупувати Лиман та зберегти достатній наступальний потенціал, щоб рушити на лінію під Сватово, влаштувати «велику битву» і вийти на Кремінну, тоді обрушиться вся оборона росіян у Луганській області.

Тоді, за його словами, українські військові матимуть змогу вийти на північні кордони так званої «ЛНР».

«А якщо ми беремо «ЛНР», то ми з тилу заходимо до Донецька, «народні республіки» відрізаємо від Російської Федерації і все, Донбас звільнено. Вони бояться цього як вогню», – сказав радник ОП.

Також за словами Арестовича, є ще один варіант розвитку подій.

«Наші тиснуть від Сіверська, за повідомленнями російської сторони, якщо ми продавимо там, то виникає ще одна можливість. Ми їх умовно підрізаємо з півдня, беремо Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ і тоді ми заходимо знизу в тил за їхню лінію Сватово - Кремінна, тоді ми б'ємо нагору і праворуч у бік Щастя, і знову руйнується їхня оборона, тому що ми за спиною. Це ще одна опція, вона їх теж вкрай непокоїть», – додав він.

Нагадаємо, триває 205-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.