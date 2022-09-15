У Куп’янську масова евакуація. Росія мститься за звільнення частини міста

Куп’янськ перебуває під інтенсивними артобстрілами

Деокупований Куп’янськ перебуває під інтенсивними артобстрілами, люди змушені ховатися у підвалах. Влада та волонтери їх вивозять. Про це інтерв’ю «Главкому» розповів очільник районної адміністрації Андрій Канашевич.

«Декілька днів тому ми заїхали до Куп’янська, до районної адміністрації, подивилися на місця, які організувала для себе окупаційна влада. Після цього одразу виїхали, оскільки там був дуже великий ризик артобстрілу. Тому ми, адміністрація, зараз не перебуваємо у Куп’янську, працюємо з іншого місця у Куп’янському районі. Сам Куп’янськ перебуває під інтенсивними артобстрілами. Людей на вулицях немає, вони ховаються по підвалах. Все це жахливо», – пояснив Андрій Канашевич.

Очільник районної адміністрації розповів, найскладніше у самому Куп’янську, а також у населених пунктах, які розташовуються вздовж берега річки Оскіл. Це насамперед Сенькове, Осиново. По цих місцях працює ворожа артилерія.

«Це місто для окупантів було глибоко в тилу. У ньому було більш-менш спокійно, тому до останнього моменту люди не дуже і виїжджали. До повномасштабної війни у місті проживало близько 30 тис. людей. За нашими підрахунками половина з них точно залишалися, не виїжджали», – каже Андрій Канашевич.

За словами посадовця, нині із Куп’янська є змога виїхати, допомагає влада, волонтерські організації. Однак місця збору публічно не оголошують через небезпеку обстрілів.

«Цю роботу ми робимо тихо. Повірте, є можливості повідомляти людям про евакуацію», – заявив очільник Куп’янської районної адміністрації.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль.

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Також раніше журналіст Юрій Бутусов показав відео з міста Куп‘янськ на Харківщині. На кадрах видно дорогу дорога з Чкаловського, загромаджену розбитою та трофейною технікою РФ. Рашисти настільки швидко «перегруповувалися», що полишили ЗСУ свої бойові машини, які тепер послужать для того, щоб і духу російських загарбників не лишилося на нашій землі.

Крім того, у Куп'янську зник безвісти батько нардепа від «Слуги народу».