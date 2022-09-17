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ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Українські воїни нищать техніку окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 вересня

Триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 вересня.

Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог завдав чотири ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії.

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:

  • на Харківському напрямку, зокрема й із території російської федерації, - в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна;
  • на Слов’янському напрямку – в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин;
  • на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка;
  • на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;
  • на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів.

Що відбувається у середовищі окупантів

Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого союзу добровольців Донбасу. Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, так званий голова цивільно-військової адміністрації нещодавно заявив про посилення «санкцій» щодо патріотично налаштованих українських громадян. Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених «ЛДРН», де за подібну діяльність передбачена смертна кара.

Наші перемоги

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження живої сили та військової техніки противника, трьох опорних пунктів, тилового пункту управління та двох позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА ворога.

За минулу добу Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються.

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Теги: Харків втрати озброєння Україна Генштаб війна авіація ЗСУ окупанти росія ворог

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