Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)

У Новій Каховці було чути звуки вибухів і стрілянини

Російські ЗМІ повідомили про стрілянину в тимчасово окупавній Новій Каховці

Декілька російських джерел повідомили про стрілянину в окупованій Новій Каховці, що пізно ввечері 15 червня. Деякі з цих джерел стверджують, що там триває (або йшов) бій із українським десантом.

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Телеграм-канал російської газети «Известия» опублікував відео зі звуками стрілянини та коментарем людини, представленої в титрах як «співробітник ВДА («військово-громадянської адміністрації», тобто окупаційної влади) Нової Каховки з позивним «Тайфун».

Ця людина каже, що в районі Нової Каховки «йде інтенсивний обстріл».

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Деякі автори телеграм-каналів стверджують, що у Новій Каховці висадився чи спробував висадитись український десант. Серед тих, хто відтворив ці твердження - один із найпомітніших колаборантів у Запорізькій області Володимир Рогов, який написав, що у Новій Каховці «йде ближній стрілецький бій».

Деякі російські воєнкори дли інші версії того, що відбувається: це або стрілянина по безпілотниках, а також, можливо, перестрілка через річку, або стрілянина в нікуди через хибну тривогу.

Українські джерела жодної власної інформації щодо ситуації у Новій Каховці не дають.

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Нова Каховка знаходиться на лівому, окупованому Росією, березі Дніпра у Херсонській області. Вона була затоплена через руйнування греблі Каховської ГЕС, але зараз вода в основному спала.