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Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Українські війська продовжують завдавати ударів по тилових районах окупованої Луганської області
фото з відкритих джерел

Через затоплення передових позицій російські війська відійшли на 5-15 кілометрів від лінії фронту на річці Дніпро

Повінь внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції ​​змусила російські війська відійти далі в тил на сході Херсонської області і призвела до деяких втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, більше не займають Олешки станом на 8 червня через сильну повінь.

Український Генштаб повідомив, що російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці внаслідок повені, особливо у 7-й повітряно-десантній (ВДВ) дивізії (Південний військовий округ) та 22-му армійському корпусі (Чорноморський флот, Південний військовий округ).

Російські війська продовжували проводити обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове та навколо Кремінної 8 червня. 

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили здійснили наземні атаки поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Берестового (30 км на південь від Кремінної).

Українські війська продовжують завдавати ударів по тилових районах окупованої Луганської області. Глава так званої ЛНР Леонід Пасічник 8 червня заявив, що українські війська завдали удару по місту Луганську.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Івановського (6 км на захід від Бахмута) і Північного (20 км на південний захід від Бахмута). Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська наступають на Бахмутському напрямку.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 8 червня. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безрезультатні наступальні операції поблизу Авдіївки, Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та що українські сили відбили російські атаки на Мар'їнку.

Російський «військор» стверджував, що українські сили просунулися поблизу Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки). 

8 червня українські війська продовжували завдавати обмежених наземних ударів по адмінкордону між Донецькою та Запорізькою областями. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що бої на напрямі Великої Новосілки продовжуються.

Південне відділення ВГО «Ліси України» повідомило, що станом на вечір 7 червня повінь повністю відрізала Кінбурнську косу від материкової України. Російські війська раніше створили укріплені позиції на Кінбурнській косі, і незрозуміло, чи залишилися на косі російські війська після затоплення.

 

Теги: Авдіївка полковник росіяни Каховська ГЕС

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