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Просунулися на півдні: Міноборони повідомило про звільнення населених пунктів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Просунулися на півдні: Міноборони повідомило про звільнення населених пунктів
Маляр похвалилася успіхами ЗСУ на фронті
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка», – розповіла Маляр.

Просунулися на півдні: Міноборони повідомило про звільнення населених пунктів фото 1

Заступниця міністра також наголосила, що на напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено.

Нагадаємо, українські військові під час успішних контрнаступальних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне.

Раніше українські захисники заявили про звільнення населеного пункту Благодатне на Донеччині. 

Повідомлялося також, що, триває чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу «Shahed-131/136». Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Міноборони звільнення

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