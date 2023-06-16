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ЗСУ успішно контрнаступають на трьох напрямках: оцінка ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ успішно контрнаступають на трьох напрямках: оцінка ISW
На думку аналітиків, ЗСУ, ймовірно, ще не використали основні зусилля під час контрнаступу
фото: atlanticcouncil.org

Наші воїни провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута

Збройні сили України досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках. Імовірно, це створює умови для ширших цілей українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, прессекретар Генштабу ЗСУ Олександр Штапун заявив, що наші бійці провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута. Пресцентр групи військ «Таврія» повідомив, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донеччини та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

Тим часом російські «воєнкори» стверджували, що ЗСУ нібито безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області, і що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі у зв'язку з покращенням погодних умов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що наші війська просунулися до трьох км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та до семи км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області, а також звільнили сім населених пунктів у цих районах з моменту початку контрнаступальних операцій

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що ЗСУ ще не розпочали контрнаступ «як такий», але визнав, що захисники ведуть наступальні дії.

На думку аналітиків, слова Подоляка можуть вказувати на те, що ЗСУ ще не розпочали своїх основних зусиль.

Фахівці оцінюють, що наступальні операції ЗСУ, що тривають, ймовірно, створюють умови «для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі й, отже, являють собою початкову фазу нинішнього контрнаступу».

Між тим, російські «воєнкори» продовжують приписувати окупантам нібито переважаючі російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) й оборонну доктрину за «успішну оборону» військ РФ від українських контрнаступних операцій на півдні країни.

Відомий російський блогер стверджував, що війська РФ здійснюють «стратегічну оборону», яка спрямована на те, щоб виснажити наступаючі сили ЗСУ у тривалих позиційних боях уздовж першої лінії оборони, а потім почати контратаки проти ослаблених українських штурмових частин.

Аналітики досі вважають, що російські сили ведуть доктринально обґрунтовані оборонні операції на цій ділянці, у яких перший ешелон сил відбиває або сповільнює атакуючі сили, перш ніж другий ешелон військ контратакує будь-який прорив противника.

Інший відомий російський блогер стверджував, що російські комплекси РЕБ нібито не дозволяють українським силам використовувати високоточні боєприпаси, керовані GPS-координатами, і сильно порушують український радіозв'язок.

Зокрема, «воєнкор» стверджував, що війська РФ використовують комплекси РЕБ «Мурманськ-БН» для порушення роботи датчиків українських засобів повітряної розвідки та комплекси РЕБ «Красуха-4» для придушення зв'язку з супутниковими сигналами в радіусі 300 км.

ISW раніше оцінювали, що російські можливості РЕБ відіграли вирішальну роль в ускладненні українських атак на Запорізькому напрямку, хоча неясно, чи є так звана «успішна» російська тактика РЕБ результатом переважаючих можливостей або більш ефективного використання цих систем РФ.

Експерти також раніше зазначали, що початкові українські атаки та російські оборонні операції не слід екстраполювати, щоб «передбачити результат усіх українських контрнаступних операцій».

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Теги: контрнаступ ЗСУ війна

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