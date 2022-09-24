Жертв могло бути більше: сили ППО збили ракету над Запоріжжям

Старух розповів про наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

У ніч на 24 вересня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету над Запоріжжям. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає.

«Жертв могло бути більше – подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету», – написав Старух у соцмережі.

Як уже повідомлялося, одна ворожа ракета влучила в житловий сектор Запоріжжя та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.

За даними Старуха, одна людина загинула, семеро людей поранено. Їм надано медичну допомогу.

На місці події працюють відповідні служби.

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Раніше секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв повідомив про одну загиблу людину і вісім постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.