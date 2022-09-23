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Зенітники збили ворожий вертоліт Мі-8 (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зенітники збили ворожий вертоліт Мі-8 (відео)
фото з відкритих джерел

Гелікоптер знищили під час нальоту ворожої авіації

Зенітники 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ Збройних Сил України збили російський вертоліт Мі-8. Відповідне відео оприлюднила пресслужба бригади.

«Під час нальоту ворожої авіації, завдяки нашим охоронцям неба, армія окупантів не дорахувалась свого Мі-8. Точний удар зенітників і за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» було збито черговий російський штурмовик Су-25. Також повідомлялося, що ЗСУ за добу збили п'ять російських дронів-камікадзе

Теги: армія вертоліт відео ЗСУ

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