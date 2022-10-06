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Воїни підняли український прапор над селищем Борова (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Воїни підняли український прапор над селищем Борова (фото, відео)
Збройні сили України звільнили Борову від російських окупантів 3 жовтня
Головне управління розвідки

Рашисти окупували Борову 14 квітня

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки України Kraken успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області. Над селищем піднято український прапор. Про це повідомляє пресслужба розвідки.

«Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, а головне півострів Крим – це Україна. Ви прийшли до нас з мечем? Від меча й помрете», – додали у розвідці.

Борова – селище міського типу у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. 4 квітня 2022 року жителів селища закликали евакуюватися власним транспортом або наданими селищною громадою автобусами до поїздів. Із 15 тис. жителів виїхала приблизно половина населення.

14 квітня, вранці, в село поблизу Борової зайшли російські загарбники. Вони роздягали і били чоловіків, відбирали телефони, виносили майно з осель. Ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що російські окупанти зайшли до Борової, в результаті селище опинилося під тимчасовою окупацією. 14 квітня росіяни обстріляли евакуаційні автобуси в Боровій, в результаті обстрілу загинуло сім осіб, 27 осіб отримали поранення. Водії автобусів, побачивши російських загарбників, зупинилися на узбіччі та вийшли з транспорту з піднятими руками, однак окупанти розстріляли людей впритул. 3 жовтня Збройні сили України звільнили смт Борову від російських окупантів.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

Теги: війна ЗСУ Харківщина окупанти росія Україна

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