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Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
ЗСУ ведуть успішний контрнаступ
фото: Генштаб ЗСУ

Дії Кремля потенційно збільшують ймовірність успіху України на півночі та півдні

Контрнаступ українських сил на півночі Харківщини ще не завершився після місяця успішних операцій і зараз просувається до західних кордонів Луганської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

5 жовтня українські війська захопили Греківку та Макіївку на заході Луганської області (приблизно 20 км на південний захід від Сватового).

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські війська 5 жовтня почали деокупацію Луганської області.

Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ фото 1

ISW нагадує, що на початку вересня українські війська почали маневрову фазу контрнаступу в Харківській області, яка дійшла до Луганської області. Російським військам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні рубежі, щоб запобігти проникненню українських військ у вразливі частини окупованої Росією північно-східної України. 

«Місцевість на заході Луганська є придатною для швидкого маневру, який українські сили ефективно застосували на сході Харківської області на початку вересня, а у відкритих джерелах немає вказівок на те, що російські військові суттєво посилили захід Луганської області», – зазначають аналітики. 

На їх думку, триваючий контрнаступ України на півночі та півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України в обох.

Ключові висновки ISW за 5 жовтня:

  • Український контрнаступ, який почався в Харківській області, ще не завершився і активно просувається на Луганщину.
  • Президент Росії Володимир Путін вжив заходів для встановлення повного контролю Росії над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).
  • Російські війська завдали першого з червня удару по Київській області з безпілотника «Шахед-136».
  • Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Путін присвоїв йому звання генерал-полковника.
  • Посилення внутрішньої критики російської «часткової мобілізації», ймовірно, спонукає Путіна до призначення козлом відпущення російського міністерства оборони і, зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу.
  • Українські війська, ймовірно, консолідували позиції та перегрупувалися на півночі Херсонської області після досягнення значних успіхів протягом останніх 48 годин.
  • Російські джерела повідомляли про підготовку наступу українців на північний захід, захід і північний схід від Херсона.
  • 5 жовтня російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.
  • Російські блогери продовжили критикувати проведення «часткової мобілізації».
  • Російські громадяни, які перебувають у несприятливому економічному становищі, та російські громади етнічної меншини продовжують нести непропорційний тягар щодо рівня мобілізації та рівня втрат згідно з повідомленнями, що свідчить про те, що російська влада, можливо, навмисно ставить бідних російських громадян та російські меншини у більш небезпечне становище, ніж забезпечених чи заможних етнічних росіян.
  • Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня завершив останні формальності в процесі незаконної анексії окупованих Росією українських територій.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд поплічників окупаційної влади з Луганщини та Херсонщини.

Теги: війна росія Україна окупанти

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