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На тлі наступу ЗСУ поплічники рашистів тікають з окупованих територій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На тлі наступу ЗСУ поплічники рашистів тікають з окупованих територій
Окупаційні війська відходять з Луганщини
фото ілюстративне

Прихильники окупантів виїжджають зі Сватового та Херсонщини

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 жовтня.

Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з тимчасово окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів.

В населеному пункті Рубіжне Луганської області з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури міста Енергодар.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Тривають обстріли українських позицій вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Як повідомлялося, в Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, загинули окупанти-буряти.

Теги: ЗСУ Україна росія війна окупація окупанти

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