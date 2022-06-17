Ворог обстріляв Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками (відео)

Область обстріляли 122-мм снарядями від системи «Град»

Російські війська обстріляли Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками, призначеними мешканцям Чеченської республіки. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі телемарафону.

«У середині він (снаряд, – ред.) ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців», – заявив перший заступник очільника МВС.

Єнін продемонстрував 122-мм снаряд від системи «Град», вироблений за часів Радянського Союзу, який впав на території Чернігівської області.

На листівках були надписи: «Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів».

Нагадаємо, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.