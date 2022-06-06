Окупанти з мінометів обстріляли Сумщину і Чернігівщину

Били мінами по прикордонню

У понеділок, 6 червня, ворог протягом години тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини окупанти обстріляли мінами калібру 120 мм з боку російського села Чорноземний Городок.

Два обстріли окупанти вели по Сумщині.

Шість мін ворог випустив по прикордонню Охтирського району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.

Ще 17 мін були випущені по прикордонній території Сумського району.

Нагадаємо, удень рашисти обстріляли Сумщину з мінометів, було більше 40 «прильотів».

Також 4 червня окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото).

Крім того, рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото).

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