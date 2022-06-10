Окупанти обстріляли Чернігівщину із артилерії та мінометів (фото)

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«З 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. З 08:15 до 08:20 в напрямку Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномету калібру 120 мм .

Близько 09:30 також надійшла інформація від місцевого населення про два вибухи (приходи) в районі 08:50-08:55 по Грем'ячу імовірно з міномету калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення не має, пошкоджено нежилу будівлю», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.