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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Чернігівщину із артилерії та мінометів (фото)

    Втрат серед особового складу та техніки немає - Окупанти обстріляли Чернігівщину із артилерії та мінометів (фото)
    Втрат серед особового складу та техніки немає
    фото: Оперативне командування «Північ»

    Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила

    Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    «З 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. З 08:15 до 08:20 в напрямку Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномету калібру 120 мм.

    Близько 09:30 також надійшла інформація від місцевого населення про два вибухи (приходи) в районі 08:50-08:55 по Грем'ячу імовірно з міномету калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення не має, пошкоджено нежилу будівлю», – йдеться у повідомленні.

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    Окупанти обстріляли Чернігівщину із артилерії та мінометів (фото)
    Окупанти обстріляли Чернігівщину із артилерії та мінометів (фото)

    Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Чернігівщину із артилерії та мінометів (фото)