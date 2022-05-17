Рашисти обстріляли Чернігівщину: є загиблі та багато поранених

На місці обстрілів працюють правоохоронці та рятувальники

Сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Зараз на місці працюють правоохоронці та рятувальники. «Це ще раз, що я кажу – війна не закінчилась. Війна не пішла з Чернігівщини, не пішла з наших міст. Тому, будь ласка, будьте пильними, обачниим і звертайте увагу на всі відповідні сигнали», – наголосив він.

Нагадаємо, окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею. Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.