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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Чернігівщину: є загиблі та багато поранених

    Рашисти обстріляли Чернігівщину: є загиблі та багато поранених
    фото з відкритих джерел

    На місці обстрілів працюють правоохоронці та рятувальники

    Сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

    Зараз на місці працюють правоохоронці та рятувальники. «Це ще раз, що я кажу – війна не закінчилась. Війна не пішла з Чернігівщини, не пішла з наших міст. Тому, будь ласка, будьте пильними, обачниим і звертайте увагу на всі відповідні сигнали», – наголосив він.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею. Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Чернігівщину: є загиблі та багато поранених