Ворог атакує авіацією, загострення біля Кремінної: яка ситуація на Луганщині

Гайдай спростував інформацію про те, що нібито ЗСУ відтіснили росіян за межу адмінкордону Луганської області аж до Донецької

На луганському напрямку біля Білогорівки і Кремінної спостерігається загострення. Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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«Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть «хвилями» з різних боків», – розповів Гайдай.

Голова ОВА спростував інформацію про те, що нібито українські сили відтіснили росіян за межу адмінкордону Луганської області аж до Донецької. «Це не відповідає дійсності, наші бійці продовжують тримати оборону», – зазначив Гайдай.

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Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.