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Луганщина: росіяни вигадала цинічний спосіб, щоб дискредитувати ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: росіяни вигадала цинічний спосіб, щоб дискредитувати ЗСУ
фото ілюстративне

Окупанти обирають на «посади» місцевих жителів, бо ті є більш легітимними для пропаганди

Російські загарбники на Луганщині поширюють дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені загарбники. Це все для того, щоб дискредитувати українських військових, повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

Крім того, повідомляється, що окупантам потрібні обрані ними місцеві жителі на певні «посади», бо ці люди є більш легітимними для пропаганди.

«Проте не кожен із них міг претендувати на те, чи інше місце, якщо спиратися на старе законодавство РФ», – додали в облдержадміністрації.

Проте, персональні рекомендації, як вимагали раніше, тепер не потрібні.

Раніше повідомлялося, що окупанти заблокували село на Луганщині і вивозять «репресованих».

До слова, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. 

Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна лікарня Україна

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