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Луганщина: окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель
фото ілюстративне

ЗСУ на сторожі і контролюють ситуацію на Луганщині

Російські терористи на Луганщині штурмують позиції Збройних сил України, перевдягнені в українську військову форму. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Штурмують наші позиції, перевдягнені в український піксель. Подібний маскарад спостерігається по всій лінії фронту», – сказав Гайдай.

Зазначається, що окупанти діляться на маленькі групи по 5-6 людей і намагаються атакувати позиції з різних сторін. Проте ЗСУ на сторожі і контролюють ситуацію.

«Моменти з переодяганням не проходять», – додав голова ОВА.

Крім того, повідомляється, що загарбникам немає куди дівати трупи російських солдатів. Зокрема, в окупованому Новопскові окупанти будують стаціонарний крематорій.

Раніше Гайдай розповів, коли може розпочатися новий наступ на Луганщину.

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Читайте також інтерв'ю: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу
Теги: Луганщина війна росія окупанти Україна

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