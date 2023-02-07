Луганщина: окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель

ЗСУ на сторожі і контролюють ситуацію на Луганщині

Російські терористи на Луганщині штурмують позиції Збройних сил України, перевдягнені в українську військову форму. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

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«Штурмують наші позиції, перевдягнені в український піксель. Подібний маскарад спостерігається по всій лінії фронту», – сказав Гайдай.

Зазначається, що окупанти діляться на маленькі групи по 5-6 людей і намагаються атакувати позиції з різних сторін. Проте ЗСУ на сторожі і контролюють ситуацію.

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«Моменти з переодяганням не проходять», – додав голова ОВА.

Крім того, повідомляється, що загарбникам немає куди дівати трупи російських солдатів. Зокрема, в окупованому Новопскові окупанти будують стаціонарний крематорій.

Раніше Гайдай розповів, коли може розпочатися новий наступ на Луганщину.

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.