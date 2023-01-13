Луганщина: окупанти втікають із Кремінної та Сватового

Майже всі будинки у навколишніх населених пунктах зайняті російськими військовими

На Кремінський та Сватівський напрямки ворог перекидає додаткові резерви

Підрозділи Збройних сил України просуваються на Луганщині. Колаборанти перебираються подалі від лінії фронту. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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На Кремінський та Сватівський напрямки ворог перекидає додаткові резерви. Майже всі будинки у навколишніх населених пунктах зайняті російськими військовими.

«Просування ЗСУ йде, тому колаборанти поступово перебираються в міста і села подалі від лінії фронту», – заявив Гайдай.

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Крім того, окупанти перевдягаються у форму українських військових і шляхом провокацій намагаються прорвати українську оборону. На думку голови ОВА, річка Красна не має стати серйозною перешкодою для наступу наших військових.

Раніше британська розвідка пояснила, чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну.

До слова, РФ вкотре змінила командування на Сватівсько-Кремінному напрямку.