Миколаївщина: рашисти вдарили по портовій інфраструктурі

Вночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136

На Миколаївщині ворожий дрон-камікадзе поцілив у портову інфраструктуру. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Вночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136. Шість безпілотників-самогубців знищено нашими воїнами. Один дрон влучив по портовій інфраструктурі в Миколаївському районі», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у збройних сил країни-терористки РФ залишилося ще приблизно 300 іранських дронів.

Нагадаємо, триває 233-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.