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Миколаївщина під ворожим вогнем: влада повідомила про наслідки ударів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Миколаївщина під ворожим вогнем: влада повідомила про наслідки ударів (фото)
Після обстрілу в смт Первомайське виникла пожежа в багатоповерхівці
фото: ДСНС

Вранці 27 серпня Миколаїв знову зазнав обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв та область. У результаті ворожих ударів є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Миколаїв

26 серпня по Миколаєву ворог випустив два реактивних снаряди з системи залпового вогню «Смерч». Влучання були по відкритих територіях за містом. Постраждалих та руйнувань немає.

27 серпня орієнтовно о 04:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївський район

26 серпня о 13:47 зафіксовані ворожі обстріли смт Первомайське Первомайської громади. Одна людина загинула. Пошкоджено господарські споруди приватного підприємства та гаражі.

Також 26 серпня о 17:30 в смт Первомайське внаслідок обстрілу виникла пожежа квартири в житловому будинку. Постраждалих немає.

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Баштанський район

Тривають обстріли Широківської громади. Орієнтовно о 17:00 26 серпня були обстріли за межами с. Червона Долина. Вночі 27 серпня близько 04:00 та 05:00 обстрілів зазнало с. Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства та городи. Також орієнтовно з 04:00 по 05:00 були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, орієнтовно о 14:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Один із боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння. В результаті цього вибуховою хвилею знищено житловий будинок. Поранень зазнала жінка, яка на той момент знаходилася в будівлі. Також пошкоджень та руйнувань зазнали інші будинки.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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