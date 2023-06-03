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Ворог накрив Херсонщину масованим вогнем: серед постраждалих є діти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворог накрив Херсонщину масованим вогнем: серед постраждалих є діти
Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Херсона
фото: ДСНС

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області

За минулу добу російські окупанти 65 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстріляв Херсон п’ять разів (29 снарядів).

Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району.

Через російську агресію п’ять людей (з них двоє - діти) дістали поранення.

Прокудін також повідомив, що за минулу добу з деокупованої території області евакуйовано 81 особу.

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України.

Минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Теги: Херсонщина окупанти обстріл росія

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