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Зрадник Сальдо похвалив окупантів за здачу Херсона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зрадник Сальдо похвалив окупантів за здачу Херсона
Володимир Сальдо вважає вихід російських військ із Херсона вірним з військової точки зору рішенням
фото з відкритих джерел

Колаборант заявив, що військові віддали перевагу варіанту вирівнювання лінії бойового зіткнення по Дніпру

Колаборант, ексмер Херсона, а нині «тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Херсонської області» Володимир Сальдо вважає вихід російських військ із Херсона вірним з військової точки зору рішенням. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зрадник Сальдо похвалив окупантів за здачу Херсона фото 1

«Що стосується залишення Херсона, то сприйняв це важко. <...> Військові віддали перевагу варіанту вирівнювання лінії бойового зіткнення по Дніпру, – зазначив він. – Дніпро – велика природна перешкода, по ньому можна побудувати потужний рубіж оборони».

Нагадаємо, Україна конфіскувала активи дочки колаборанта Сальдо. 

Раніше Вищий антикорупційний суд рішенням конфіскував статки ексдепутата та колишнього міського голови Херсона колаборанта Володимира Сальдо. Зазначимо, що Сальдо також звинувачується в державній зраді. Причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Після заахвату окупантами Херсонської області був «виконуючим обов'язки губернатора».

Теги: Дніпро військові Україна Антикорупційний суд Володимир Сальдо

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