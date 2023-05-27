Зрадник Сальдо похвалив окупантів за здачу Херсона

Колаборант заявив, що військові віддали перевагу варіанту вирівнювання лінії бойового зіткнення по Дніпру

Колаборант, ексмер Херсона, а нині «тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Херсонської області» Володимир Сальдо вважає вихід російських військ із Херсона вірним з військової точки зору рішенням. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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«Що стосується залишення Херсона, то сприйняв це важко. <...> Військові віддали перевагу варіанту вирівнювання лінії бойового зіткнення по Дніпру, – зазначив він. – Дніпро – велика природна перешкода, по ньому можна побудувати потужний рубіж оборони».

Нагадаємо, Україна конфіскувала активи дочки колаборанта Сальдо.

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Раніше Вищий антикорупційний суд рішенням конфіскував статки ексдепутата та колишнього міського голови Херсона колаборанта Володимира Сальдо. Зазначимо, що Сальдо також звинувачується в державній зраді. Причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Після заахвату окупантами Херсонської області був «виконуючим обов'язки губернатора».