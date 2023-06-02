На Херсонщині окупанти встановили кінцевий термін отримання паспорта РФ

Загарбники погрожують жорсткими мірами українцям, що відмовляться від російського паспорта

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина РФ з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.

Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.

Нагадаємо, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України.

До слова, в Ялті в анексованому Криму російська окупаційна влада вигадала, як покарати громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство.