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На Херсонщині діти підірвалися на невідомому предметі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Херсонщині діти підірвалися на невідомому предметі
На Херсонщині двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопці

У селі Загорянівка Херсонської області у п’ятницю 2 червня двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота», – написав він.

За словами Прокудіна, трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопці. Зараз діти перебувають у важкому стані.

«Дітей доставили до лікарні. Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують», – зазначив посадовець.

Він укотре закликав батьків пильнувати за дітьми.

«Дивіться, де граються ваші діти. Не торкайтеся невідомих предметів», – додав глава області.

Нагадаємо, 15 травня російські загарбники били по житлових будинках села Львове Херсонської області, через що чоловік та його син отримали поранення. В іншому селі через російську міну важко травмувався юнак.

Раніше, 14 травня, п'ятеро мирних жителів Херсонської області підірвалися на російській вибухівці. Усі вони загинули. 

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Теги: Херсонщина вибухівка діти

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