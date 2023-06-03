На Херсонщині діти підірвалися на невідомому предметі

На Херсонщині двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета

Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопці

У селі Загорянівка Херсонської області у п’ятницю 2 червня двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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«У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота», – написав він.

За словами Прокудіна, трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопці. Зараз діти перебувають у важкому стані.

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«Дітей доставили до лікарні. Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують», – зазначив посадовець.

Він укотре закликав батьків пильнувати за дітьми.

«Дивіться, де граються ваші діти. Не торкайтеся невідомих предметів», – додав глава області.

Нагадаємо, 15 травня російські загарбники били по житлових будинках села Львове Херсонської області, через що чоловік та його син отримали поранення. В іншому селі через російську міну важко травмувався юнак.

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Раніше, 14 травня, п'ятеро мирних жителів Херсонської області підірвалися на російській вибухівці. Усі вони загинули.