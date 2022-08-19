Ворог намагається посилити наступ на Бахмут – Гайдай

ЗСУ відбили вісім атак окупантів

Російські загарбники проводять примусову мобілізацію в захоплених містах на Луганщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Окупувавши міста та села Луганщини, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація проводитиметься виключно на захоплених у 2014 році територіях. Втім, чоловіки поступово зникали і в Старобільську, в Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що їдуть «по справах до Луганська», але не повернулися і дотепер», – йдеться в повідомленні.

Наслідки рашистської атаки на Луганщину Сергій Гайдай/Telegram

Крім того, рашисти намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати. Упродовж 18 серпня ЗСУ відбили вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована саме на Бахмут, штурм на який вони організовують у тому числі із сіл та міст Луганщини. Ще за одним напрямків бої точилися із самого ранку.

Біля вісьмох населених пунктів окупанти залучали авіацію. Лише за минулу ніч вони 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових.

Нагадаємо, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.