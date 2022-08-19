Обстріл Миколаєва: рашисти випустили по університету дві ракети (фото)
Окупанти вже вдруге обстріляли Чорноморський національний університет ім. Петра Могили в Миколаєві
У ніч на 19 серпня російські окупанти знову випустили ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300», – написав він у Telegram.
На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби.
Як повідомлялося, вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву. У місті пролунали потужні вибухи.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня окупанти теж випустили ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві.
Вранці 19 серпня російські окупанти обстріляли Краматорськ, пошкоджені освітні заклади міста.
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