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Окупанти задіяли штурмову авіацію під Бахмутом та Авдіївкою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти задіяли штурмову авіацію під Бахмутом та Авдіївкою
Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 19 серпня

Триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 серпня.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка. Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів у районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.

На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дарʼївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки та Павлівки.

Ворог веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське.

В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Як повідомлялося, 18 серпня Збройні сили України завдали чотири авіаудари по скупченню техніки та живої сили ворога у Баштанському та Бериславському районах.

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Теги: Генштаб ЗСУ окупанти Україна росія війна

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