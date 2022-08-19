Рашисти атакували Дніпропетровщину з артилерії: є загиблі (фото)

Близько 3:00 ночі окупанти вгатили по центру Нікополя зі ствольної артилерії

У Нікополі за ніч окупанти пошкодили понад півтора десятка багатоповерхівок

Дніпропетровщина знову зазнала ворожих обстрілів. Є втрати серед цивільних. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Під ворожий вогонь знову потрапив Нікополь: близько 3:00 ночі окупанти вгатили по центру міста зі ствольної артилерії», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад півтора десятка багатоповерхівок, школу, будівлю податкової служби, «Ощадбанк», магазини взуття та одягу, заклади харчування, електромережі. В чотирьохповерховому будинку сталася пожежа, яку вже загасили. Без жертв.

В Апостолівській громаді Криворізького району внаслідок нічного ворожого обстрілу з «Ураганів» загинув чоловік 1986 року народження. Людина мирно спала, коли окупанти відкрили вогонь по селу. Один приватний будинок пошкоджено, також – газопровід та електромережі. Наразі на місці працюють аварійні бригади.

Обстріляли окупанти і Велику Костромку, що в Зеленодольській громаді: поцілили по магазину та кафе. Там сталася пожежа. Люди неушкоджені.

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В Синельниківському районі окупанти вночі вдарили по Межівський громаді. Є постраждалі. На місці обстрілу виявлено уламки від РСЗВ «Торнадо С». Там пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду. Також сталося займання соломи, пожежу ліквідовано.

Рано вранці ворог вдарив по Великомихайлівській громаді. Поцілили по складам сільгосппідприємства. Людей не зачепило.

«Армія РФ гатить по житловим кварталам та адмінбудівлям, влаштовуючи нам терор. Щоночі випробовує нас на міцність. Людьми окупантів неможливо назвати. Від рядового солдата до вищого воєнно-політичного керівництва країни – всі відповідатимуть за свої злочини», – зазначив Лукашук.

Нагадаємо, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.