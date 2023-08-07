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Ворог вдарив по приватних будинках на Харківщині: є загиблі й поранені (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог вдарив по приватних будинках на Харківщині: є загиблі й поранені (фото)
Наслідки ракетного удару по Куп'янському району
фото: Національна поліція

Серед травмованих – двоє рятувальників та слідчий поліції

Сьогодні ввечері окупанти випустили чотири керовані авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району Харківщини. Унаслідок цього двоє осіб загинули, ще семеро – поранені. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни здійснили терористичну атаку приблизно о 19:45.

«За попередніми даними медиків екстреної допомоги, двоє цивільних загинули – жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років», – заявив Синєгубов.

Також відомо, що двох жінок та двох чоловіків госпіталізовано. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

Коли на місце події приїхали рятувальники лта правоохоронці, росіяни здійснили повторний обстріл. Через це постраждали двоє співробітників ДСНС, їх ушпиталено.

«Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки», – додав голова області.

За даними очільника Міністерства внутрішніх справ Ігора Клименка, повторний удар окупанти здійснили касетними боєприпасами. Серед поранених є також слідчий поліції Харківщини.

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Наслідки ракетного удару по Куп'янському району
фото: Національна поліція

Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 33 авіаційні удари, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: Харківщина обстріл поранення

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