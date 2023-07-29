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Хто обстріляв Таганрог? Легіон «Свобода Росії» дав несподіване пояснення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто обстріляв Таганрог? Легіон «Свобода Росії» дав несподіване пояснення
28 липня у російському Таганрозі та в Ростовській області пролунали потужні вибухи
фото з відкритих джерел

Після двох невдалих запусків росіянами було прийнято рішення завдати удару по Дніпру ракетами ОТРК «Іскандер-М»

Російські загарбники атакуючи Дніпро учора ввечері, помилково обстріляли Таганрог. Таку заяву зробила пресслужба легіону «Свобода Росії».

За даними Легіона, вранці у пʼятницю в район Єйськ була перекинута батарея ракетних комплексів «Бастіон» з метою завдання ударів бо об'єктам у Дніпропетровській області ракетами «Онікс». Перший пуск виявився невдалим. Ракета, за версією Легіона, впала у Таганрозі.

Другий пуск ракети також виявився невдалим, каже Легіон, та впав на території Ростовської області в районі порту «Азов».

Після двох невдалих запусків росіянами було прийнято рішення завдати удару по Дніпру ракетами ОТРК «Іскандер-М». Перевірити версію Легіона наразі не є можливим.

Нагадаємо, що  28 липня в російському Таганрозі пролунав потужний вибух. Через вибух у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе.

Також увечері 28 липня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. 

Теги: Дніпро ракета Порту обстріл росія

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