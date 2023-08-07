Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені

Унаслідок російського обстрілу двоє людей загинули, а троє дістали поранень

Російські військові зранку 7 серпня обстріляли село Кучерівка в Харківській області, внаслідок влучання у будинок дві людини загинули і троє були поранені. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району, влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей», – повідомив Єрмак.

Подробиці російського обстрілу наразі уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що вчора зранку внаслідок удару по м. Харків ракетою С-300 пошкоджено будівлю ремонтного цеху в Холодногірському районі, сталася пожежа. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема Гур'їв Козачок Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Гатище Чугуївського району, Потихонове, Одрадне і Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки.

Також відомо, що внаслідок обстрілу с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. Стан чоловіка легкий, жінка в стані середньої тяжкості. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння. Загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав поранення та був госпіталізований. Стан пораненого важкий.

До слова, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.