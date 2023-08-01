Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина постраждала
Протягом дня було зафіксовано 164 вибухи
31 липня, російські війська завдали ударів по восьми громадах у Сумській області. У результаті ворожих атак одна людина постраждала. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи.
«Обстріляно 17 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотинській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській», – йдеться у повідомленні.
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), САУ (4 вибухи). З гелікоптера здійснено пуск 7 ракет НАР;
- Білопільська громада: міномет (26 вибухів), артилерія (4 вибухи), ствольна артилерія (21 вибух), гранатомет (10 вибухів);
- Юнаківська громада: ствольна артилерія (8 вибухів);
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (11 вибухів);
- Середино-Будська громада: ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), гранатомет (5 вибухів). Були пошкоджені дах приватного зерносховища, подвір'я будинку;
- Великописарівська громада: міномет (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства;
- Новослобідська громада: РСЗВ (2 вибухи), пуск з гелікоптера 2 ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство;
- Хотинська громада: міномет (7 вибухів).
Нагадаємо, що зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.
Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.
Коментарі — 0