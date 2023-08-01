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Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина постраждала

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина постраждала
фото з відкритих джерел

Протягом дня було зафіксовано 164 вибухи

31 липня, російські війська завдали ударів по восьми громадах у Сумській області. У результаті ворожих атак одна людина постраждала. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи.

«Обстріляно 17 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотинській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській», – йдеться у повідомленні.

  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), САУ (4 вибухи). З гелікоптера здійснено пуск 7 ракет НАР;
  • Білопільська громада: міномет (26 вибухів), артилерія (4 вибухи), ствольна артилерія (21 вибух), гранатомет (10 вибухів);
  • Юнаківська громада: ствольна артилерія (8 вибухів);
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (11 вибухів);
  • Середино-Будська громада: ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), гранатомет (5 вибухів). Були пошкоджені дах приватного зерносховища, подвір'я будинку;
  • Великописарівська громада: міномет (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства;
  • Новослобідська громада: РСЗВ (2 вибухи), пуск з гелікоптера 2 ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство;
  • Хотинська громада: міномет (7 вибухів).

Нагадаємо, що зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.

 

Теги: обстріл громада ракета росіяни Сумщина

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