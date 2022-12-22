Ворог вночі тероризував Дніпропетровщину: багато руйнувань, поранена дитина

За ніч рашисти вчинили вісім обстрілів з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії

Росіяни усю ніч на 22 грудня тероризували дві громади Нікопольщини, що в Дніпропетровській області – Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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У Марганці постраждала восьмирічна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і вранці дитину виписали.

У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.

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фото: Валентин Резніченко /Telegram

У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять – понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач.

Уночі протиповітряна оборона збила ракету Х-59 над Миколаївщиною. Ворог вдарив із напрямку Чорного моря з літака Су-35. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.