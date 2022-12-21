Дніпропетровщина під «Градами», пожежа в Ізюмі. Ситуація в регіонах станом на 21 грудня

Сили оборони України відбили атаки окупантів на Луганщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

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Сумщина

Вчора росіяни із мінометів гатили по Зноб-Новгородській громаді. 19 мін розірвалися на прикордонні. Обійшлося без жертв і руйнувань. Вночі та вранці – без обстрілів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Веселянка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Кам'янське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Дорожнянка, Білогір'я, Щербаки, Темирівка, Новоандріївка, Степове, Малі Щербаки, Плавні, Степногірськ.

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Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Від вогню російських «Градів» та важкої артилерії знову потерпала Нікопольщина. Окупанти обстріляли три громади – Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Випустили на мирні міста та села понад 70 снарядів. Люди вціліли.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені з десяток приватних будинків, 6 господарських споруд, газогін та лініі електропередач. У Мирівській наслідки обстрілу з’ясовуються.

Харківщина

Російські окупанти продовжують обстріли по мирним мешканцям прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.

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Триває пожежа в Ізюмському районі, через вчорашні обстріли окупантів сталася пожежа на промисловому об'єкті. На місці працюють рятувальники. Без постраждалих.

Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в м. Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Луганщина

Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Підкуйчанська, Діброви і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни відкривали вогонь по районах Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вчора ввечері – обстріл центральної частини Курахового. Пошкоджені п'ятиповерхівки, приватні авто, газогін. Костянтинівка: вчора вдень – ракетний удар, пошкоджений дитсадок, багатоповерхівки. Минулої доби – постійні обстріли міста Бахмут.

Очеретинська ВА: вночі були періодичні обстріли позицій по лінії бойових дій. На ранок інтенсивність обстрілів збільшилася. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

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Авдіївська ВА: поодинокі прильоти як по старій частині міста, так і по центральній.

На ранок відбувся масований артобстіл системою РСЗВ з запальними елементами. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч.

За добу на Донеччині: двоє загиблих, вісім поранених цивільних.

Миколаївщина

Минулої доби ворог завдавав численних артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новодмитрівка, Кам’янське, Республіканець, Новоберислав, Берислав, Понятівка, Микільське, Садове, Токарівка, Антонівка, Берегове.

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ «Град» село Гаврилівка Новоолександрівської тергромади. У населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури. рашисти вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру. Жертв серед цивільного населення немає.

У селі Новоберислав на протипіхотній міні «Лепесток», залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель. Чоловік залишився без частини ноги. Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. Для відновлення світла на Херсонщині працює 26 бригад, тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. Вибухотехніки Нацполіції та ДСНС знешкодили біля 500 вибухонебезпечних предметів. Працює міжнародна організація «Лікарі без кордонів».

Триває триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.