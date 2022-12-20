Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: фото наслідків
Окупанти обстріляли з важкої артилерії дві громади Нікопольщини
У ніч на 20 грудня російські окупанти знову завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади: Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів», – розповів він.
Серед людей постраждалих немає.
Пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.
Як повідомлялося, уночі 20 грудня у Харківській області пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа.
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