Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: фото наслідків

Окупанти обстріляли з важкої артилерії дві громади Нікопольщини

У ніч на 20 грудня російські окупанти знову завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади: Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів», – розповів він.

Серед людей постраждалих немає.

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Пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.

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фото: Валентин Резніченко/Facebook

Як повідомлялося, уночі 20 грудня у Харківській області пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа.