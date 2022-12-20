Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: фото наслідків
Пошкоджено близько десяти приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Окупанти обстріляли з важкої артилерії дві громади Нікопольщини

У ніч на 20 грудня російські окупанти знову завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади: Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів», – розповів він.

Серед людей постраждалих немає.

Пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.

4 фото
На весь екран
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Як повідомлялося, уночі 20 грудня у Харківській області пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа.

Теги: Дніпропетровщина обстріл окупанти війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По Нікопольщині рашисти запустили понад 60 снарядів 
Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами, «Градами» та артилерією: фото наслідків 
Вчора, 08:36
У Нікополі понівечені кілька приватних будинків
Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)
18 грудня, 08:03
У Нікополі понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків
Ніч терору у Нікополі: є поранені і масштабні руйнування (фото)
10 грудня, 07:46

Події в Україні

ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці
ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці
Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: фото наслідків
Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: фото наслідків
«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео)
«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео)
«Окупантам знову не спиться». Мер Мелітополя повідомив про потужні вибухи
«Окупантам знову не спиться». Мер Мелітополя повідомив про потужні вибухи
Яких полонених Росія міняє найрідше: антирейтинг ГУР
Яких полонених Росія міняє найрідше: антирейтинг ГУР
Естонія може передати Україні медичні мобільні амбулаторії
Естонія може передати Україні медичні мобільні амбулаторії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
171K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
29K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
15K
ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу
14K
Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото)
11K
Головний розвідник росіян під час зустрічі з директором ЦРУ розказав страшну правду про Путіна 

Новини

300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту