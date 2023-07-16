Ворог зазнав нищівних втрат на Таврійському напрмяку (відео)

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот

Протягом 15 липня на Таврійському напрямку наші захисники знешкодили понад дві роти окупантів, шість одиниць техніки та три склади боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

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«За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено шість одиниць військової техніки противника», – написав він.

Зокрема, ідеться про дві бойові броньовані машини, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М», РЕБ «Поле-21» та автомобільну техніку.

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Також ЗСУ знищили три склади боєприпасів ворога.

За словами Тарнавського, впродовж минулої доби на Таврійському напрямку ворог 16 разів атакував позиції українських захисників і здійснив 536 обстрілів, а артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали 1296 вогневих завдань.

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» заявив про операцію зі знищення двох вантажівок разом із особовим складом окупаційної армії у тимчасово окупованому селі Великі Копані на Херсонщині.

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До слова, завершилася 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби Росія завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними безпілотниками Shahed та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті успішної бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударні БпЛА. Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.